Raul Meireles futbolu bıraktı

Portekizli oyuncu Raul Meireles, futbola veda etti.

2012 yılında 10 milyon Euro karşılığında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan Raul Meireles, 4 sezon sarı lacivertlilerin formasını giydikten sonra 2016 yılında 4 sezonluk Fenerbahçe kariyerine son verdi. Bu tarihten sonra kendisine kulüp bulamayan Raul Meireles, futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Kariyerinde Porto, Liverpool, Chelsea ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde oynayan Raul Meireles, Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 74 kez giydi ve 10 gol kaydetti.

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