Rayların üzerine oturdu, intihardan makinist vazgeçirdi

Mersin'de Tarsus merkez Mithatpaşa hemzemin geçidine gelen 17 yaşındaki genç, burada tren rayları üzerine oturdu. İddiaya göre, hemzemin geçit görevlisinin uyarıları üzerine ayağa kalkan genç, bu kez Mersin yönüne doğru, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Gazipaşa hemzemin geçidine, rayların üzerinde yürüyerek gitmeye başladı. Hemzemin geçit görevlisi Adana-Tarsus-Mersin seferindeki trenin makinistini uyardı. Bunun üzerine tren 2 kilometre geride bulunan istasyondan hareketlenmesine rağmen hızını arttırmadı.

TRENİN GELDİĞİNİ GÖRDÜ, RAYLARIN ÜZERİNE OTURDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre; İki hemzemin geçit arasında rayların üzerinde yürüyen genç trenin geldiğini görünce bir kez daha rayların üzerine oturdu. Bu esnada treni tamamen durdurup inen makinist, gencin yanına giderek bir süre konuştu ve ikna ederek kaldırdı.

Genç olay yerinden uzaklaşırken, tren ise yoluna devam etti. Olay anı ise diğer makinistler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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