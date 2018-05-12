Rayo Vallecano - Cordoba rakamlar

Rayo Vallecano ve Cordoba, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Rayo Vallecano 73 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Cordoba 39 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Rayo Vallecano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cordoba son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 523 kodlu maçı oynayanlar; Rayo Vallecano galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Cordoba galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Rayo Vallecano önceki hafta Sevilla II mücadelesinde 1-2 kazandı.

Cordoba ise Girona karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Rayo Vallecano, evinde 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 39 gol atıp 21 gol yedi.

Cordoba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti. Cordoba, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 38 kez topu kendi kalesinde gördü.