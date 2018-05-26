Rayo Vallecano - Lugo düellosu

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Rayo Vallecano, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Lugo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 73 puanlı Rayo Vallecano 2. sırada bulunuyor, Lugo 54 puana sahip ve 12. sırada. Rayo Vallecano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lugo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 325 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rayo Vallecano kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.50, Lugo sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Rayo Vallecano son hafta oynanan Sevilla II maçında 1-2 kazandı.

Lugo ise Alcorcon maçında 3-0 yenildi.

Rayo Vallecano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rayo Vallecano, kendi sahasında 40 gol attı, 23 gol yedi.

Lugo, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lugo 16 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.