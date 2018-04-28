Rayo Vallecano - Tenerife sahaya çıkıyor

Rayo Vallecano ve Tenerife, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 67 puanlı Rayo Vallecano 1. sırada bulunuyor, Tenerife 52 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Rayo Vallecano, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tenerife, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 612. İddaa'da Rayo Vallecano kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Tenerife kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Rayo Vallecano son haftadaki Tenerife müsabasında 0-3 yenildi.

Tenerife ise Rayo Vallecano karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Rayo Vallecano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rayo Vallecano, kendi sahasında 36 gol attı, 20 gol yedi.

Tenerife, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tenerife 17 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.