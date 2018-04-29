Rayo Vallecano - Tenerife sahaya çıkıyor

Rayo Vallecano ve Tenerife, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Rayo Vallecano 67 puanla 2. sırada, Tenerife 52 puanla 11. sırada bulunuyor. Rayo Vallecano son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tenerife son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 612 kodlu maçı oynayanlar; Rayo Vallecano galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Tenerife galibiyet oranı 4.60. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Rayo Vallecano son haftadaki Tenerife müsabasında 0-3 yenildi.

Tenerife ise Rayo Vallecano maçında 0-3 kazandı.

Rayo Vallecano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rayo Vallecano, kendi sahasında 36 gol attı, 20 gol yedi.

Tenerife, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tenerife 17 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.