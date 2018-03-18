Bundesliga'nın 27. hafta karşılaşmasında Leipzig, Bayern Münih'i konuk etti.



Maçın ilk yarısı 12. dakikada Sandro Wagner ve 37. dakikada Naby Keita'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



Leipzig'de Timo Werner 56. dakikada ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Leipzig Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.



Mücadele sonrası Bayern Münih 66 puanla liderliğini sürdürdü, puanını 43'e çıkaran Leipzig ise 6. sırada bulunuyor.

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