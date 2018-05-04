RB Leipzig - Wolfsburg sahaya çıkıyor

RB Leipzig ve Wolfsburg, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 47 puanlı RB Leipzig 6. sırada bulunuyor, Wolfsburg 30 puana sahip ve 16. sırada. RB Leipzig son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wolfsburg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 114 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RB Leipzig kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Wolfsburg sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

RB Leipzig son hafta oynanan Eintracht Frankfurt maçında 2-2 berabere kaldı.

Wolfsburg ise Hamburger SV karşılaşmasında 2-1 yenildi.

RB Leipzig, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. RB Leipzig, kendi sahasında 30 gol attı, 25 gol yedi.

Wolfsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Wolfsburg, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.