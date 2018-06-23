RB New York - FC Dallas maç önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. RB New York, 24 Haziran 2018 Pazar günü FC Dallas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. Maç öncesi RB New York 26 puanla 6. sırada, FC Dallas 29 puanla 3. sırada bulunuyor. RB New York son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Dallas, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 190 kodlu maçı oynayanlar; RB New York galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, FC Dallas galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

RB New York önceki hafta Salt Lake mücadelesinde 2-1 yenildi.

FC Dallas ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-0 yenildi.

RB New York, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 4 gol yedi.

FC Dallas, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Dallas 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.