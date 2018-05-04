RB New York - New York City FC maçı istatistikleri

ABD MLS maçında RB New York ile New York City FC, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:55. Maç öncesi RB New York 12 puanla 9. sırada, New York City FC 20 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. New York City FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 394 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RB New York kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, New York City FC sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

RB New York son haftadaki DC United müsabasında 1-2 kazandı.

New York City FC, Columbus Crew karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan RB New York, 11 gol attı ve 3 gol yedi.

New York City FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. New York City FC, 8 gol atarken 8 gol yedi.