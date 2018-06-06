RB New York - New York City FC sahaya çıkıyor

ABD Açık Kupası 4.Tur maçında RB New York ile New York City FC, 07 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. RB New York son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. New York City FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 504 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RB New York kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, New York City FC sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

RB New York son haftadaki New England Revolution müsabasında 2-1 yenildi.

New York City FC ise Orlando City maçında 3-0 kazandı.