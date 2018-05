RB New York - Philadelphia Union düellosu

ABD MLS maçında RB New York ile Philadelphia Union, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. RB New York 21 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Philadelphia Union 14 puanda ve 13. sırada. RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Philadelphia Union son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 211 kodlu maçı oynayanlar; RB New York galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.60, Philadelphia Union galibiyet oranı 4.80. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

RB New York son haftadaki DC United müsabasında 1-2 kazandı.

Philadelphia Union ise Orlando City maçında 6-1 kazandı.

RB New York, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. RB New York, kendi sahasında 15 gol attı, 3 gol yedi.

Philadelphia Union, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Philadelphia Union, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.