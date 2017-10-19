RB Salzburg Teknik Direktörü Rose: İlk yarıda problemler oldu ancak 2. yarıda kazandık

UEFA Avrupa Ligi, I Grubu 3. maçında Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Red Bull Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Marco Rose, iyi futbol oynamak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Çok mutluyuz kazandığımız için, bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Biz burada iyi futbol oynamak istiyorduk ve ilk vuruşta 1-0 öne geçtik. İlk yarıda problemler oldu ve Konyaspor da atak oynadı. İkinci yarı ise açık bir maçtı, kendimizi gösterebildik. İkinci golü bularak maçın sonucunu belirledik. Takımımla çok mutluyum kazandığımız için" dedi.