SMS'in öldüğünü mü düşünüyorsunuz? Bu mesajlaşma sistemi belki WhatsApp, Facebook Messenger, iMessegae gibi emoji, görüntü veya video gönderemiyor olabilir ancak sadece geçtiğimiz yıl işletmeler müşterilerine 2,1 trilyon kısa mesaj attı. Üstelik normal vatandaşların kendi aralarında yazıştığı SMS'ler bu rakama dahil bile değil.

SMS'in halen varlığını korumasındaki en önemli neden, kimin hangi uygulamayı kullandığından bağımsız olarak herkese istenildiği zaman mesaj gönderilebilmesi. İşte SMS'in bu özelliği, onu özellikle de firmaların vazgeçilmezi haline getiriyor.

Bu durumun farkında olan Google, uzun zamandır RCS yani Reach Communication Services (Zengin İletişim Servisleri) ismini verdiği proje üzerinde çalışıyor. Son olarak MWC 2018'de adı anılan bu servis, kullanıcıların tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi birbirine görüntü, video ve emoji atmalarını, sesli mesaj göndermelerini, yer konum bilgisi paylaşmalarını amaçlıyor.

Son birkaç senedir dünya genelindeki telefon üreticileri ve GSM operatörleriyle dirsek temasında olan Google, bu servisi geliştirerek yeni evrensel kısa mesaj servisi haline getirmeyi amaçlıyor. Eğer Google bu hedefinde başarılı olursa, başta WhatsApp olmak üzere kullanılan birçok anlık mesajlaşma servisinin pabucu dama atılabilir.