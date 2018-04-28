Reading - Ipswich Town maçı istatistikleri

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Reading, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Ipswich Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Reading 43 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Ipswich Town 56 puanda ve 14. sırada. Reading son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ipswich Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Reading kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Ipswich Town kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Reading önceki hafta Bristol City mücadelesinde 2-3 kazandı.

Ipswich Town, Queens P.R. karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Reading, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Reading, kendi sahasında 25 gol attı, 31 gol yedi.

Ipswich Town, dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ipswich Town 24 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.