Reading - Ipswich Town maçı istatistikleri

İngiltere Championship maçında Reading ile Ipswich Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Reading 43 puanla 19. sırada, Ipswich Town 56 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Reading, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ipswich Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Reading kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Ipswich Town kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Reading son haftadaki Bristol City müsabasında 2-3 kazandı.

Ipswich Town ise Queens P.R. maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Reading, 25 gol attı ve 31 gol yedi.

Ipswich Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Ipswich Town, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.