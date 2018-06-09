Real Atletico Garcilaso - Alianza Lima maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Apertura maçında Real Atletico Garcilaso ile Alianza Lima, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. Real Atletico Garcilaso 7 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Alianza Lima 12 puanda ve 1. sırada. Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Alianza Lima, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 257 kodlu maçı oynayanlar; Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alianza Lima galibiyet oranı 0.00.

Real Atletico Garcilaso önceki hafta Deportivo Municipal mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Alianza Lima, Juan Aurich karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Real Atletico Garcilaso, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Alianza Lima, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alianza Lima 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.