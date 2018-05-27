Real Atletico Garcilaso - Binacional sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura maçında Real Atletico Garcilaso ile Binacional, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:15. Real Atletico Garcilaso 1 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Binacional 1 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Binacional, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Atletico Garcilaso kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Binacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Real Atletico Garcilaso önceki hafta Binacional mücadelesinde 1-0 kazandı.

Binacional ise Academia Cantolao karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.