Real Atletico Garcilaso - Sport Boys sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Real Atletico Garcilaso, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Sport Boys takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:15. Real Atletico Garcilaso 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sport Boys 1 puanda ve 15. sırada. Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sport Boys, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Atletico Garcilaso kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sport Boys sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Real Atletico Garcilaso önceki hafta Binacional mücadelesinde 3-1 yenildi.

Sport Boys, Deportivo Municipal karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Real Atletico Garcilaso, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Sport Boys, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sport Boys, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.