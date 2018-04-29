Real Betis - Malaga maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Betis, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Malaga takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 56 puanlı Real Betis 5. sırada bulunuyor, Malaga 20 puana sahip ve 20. sırada. Real Betis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Malaga son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 158 kodlu maçı oynayanlar; Real Betis galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.60, Malaga galibiyet oranı 6.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Real Betis son hafta oynanan Deportivo Alaves maçında 1-0 yenildi.

Malaga, Sevilla karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Real Betis, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 28 gol yedi.

Malaga, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 14 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Malaga 8 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.