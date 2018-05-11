Real Betis - Sevilla sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Betis, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Sevilla takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Real Betis 59 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sevilla 54 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Real Betis, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sevilla, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 321 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Betis kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Sevilla sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Real Betis önceki hafta Sporting Gijon mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sevilla ise Osasuna maçında 5-0 kazandı.

Real Betis, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 29 gol yedi.

Sevilla, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Sevilla, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.