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Golün ardından ataklarını daha da sıklaştıran Barcelona'da Messi'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Suarez'in vuruşunda top, kaleci Navas'tan döndü. Pozisyonu takip eden Suarez'in şutu, bu kez direğe takıldı.