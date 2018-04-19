Real Madrid: 1 - Athletic Bilbao: 1 | MAÇ SONUCU

Bu sezon La Liga'da beklentilerin oldukça uzağında kalan, 32 haftada 67 puan toplayarak lider Barcelona'nın 16 puan arkasında bulunan Real Madrid, 33. maç gününde Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Santiago Bernabeu'da şok yaşandı. Konuk ekibin genç yıldızı Inaki Williams, Inigo Cordoba'nın asistini gole çevirdi ve Athletic'i 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Zinedine Zidane, 69. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Karim Benzema ve Marco Asensio oyundan çıkarken yerlerine Gareth Bale ile Isco dahil oldu.

Karşılaşmada 87. dakika oynanırken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo sahne aldı. Luka Modric'in asistini gole çeviren Ronaldo, skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından 68 puanda kalan Real Madrid'in şampiyonluk şansı, matematiksel olarak kalmadı.