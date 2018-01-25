Real Madrid deplasmanda 1-0 kazandığı Kral Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında, Leganes'e evinde 2-1 mağlup olarak kupadan elendi.

31. dakikada Javi Eraso'nun golüyle 1-0 öne geçen Leganes devreyi de 1-0 önde kapattı.

Real Madrid 47. dakikada Karim Benzema ile skoru 1-1 yaptı.

Ancak 55. dakikada Gabriel ile bir gol daha bulan Leganes deplasmanda 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leganes mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla Real Madrid, Kral Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

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