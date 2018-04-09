La Liga'da Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i ağırlarken maç öncesi koreografi skandalı yaşandı... Karşılaşma öncesi kale arkasında yapılması planlanan koreografide kartonlarla Real Madrid logosu oluşturulacaktı ancak bazı taraftarlar oralı olmayınca ortaya anlamsız bir görüntü çıktı. İspanya basınında ve sosyal medyada Real Madrid taraftarları alay konusu oldu.

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