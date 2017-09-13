İspanya futbol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasında APOEL'i konuk ediyor. Peki Real Madrid - APOEL maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD - APOEL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol futbol devi Real Madrid, evinde APOEL Nicosia'yı konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

İki takım şimdiye kadar iki kere karşı karşıya geldi ve iki maçı da Real Madrid kazandı.

İki takım arasında oynanan son maçı ise 4 Nisan 2012'de Real Madrid evinde 5-2 kazanmıştı.

Real Madrid, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu ve Milan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanan ikinci takım oldu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı her sezon gruptan çıkmayı başardı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

APOEL Nicosia, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet,1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

APOEL Nicosia, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Real Madrid'de Karim Benzema, Marco Asensio ve Jesus Vallejo sakat listesinde yer alıyor.

APOEL Nicosia'da ise Facundo Bertoglio, Giorgos Efrem ve Zhivko Milanov sakat listesinde.

SON MAÇ KADROLARI

Real Madrid: Kiko Casilla, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernandez, Marcelo, Theo Hernandez, Toni Kroos, Marcos Llorente, Marco Asensio, Karim Benzema, Lucas Vazquez

APOEL Nicosia: Raul, Ivan Mendonza, Tono, Rober, Chema Rodriguez, Sergio Postigo, Jefferson Lerma, Ivi, Jason, Jose Campana, Alex Alegria

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