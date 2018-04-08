Real Madrid ile ezeli rakibi Atletico Madrid, La Liga'nın 31. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Real Madrid, ezeli rakibi karşısında 2012 yılından bu yana oynadığı La Liga maçlarında kazanamıyor. Atletico Madrid, deplasmandaki galibiyet hasretine 2013 yılında son vermişti.

REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEM: Estrada Fernandez

SAAT: 17:15

YAYIN: beIN SPORTS 3

MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Casemiro, Ramos, Theo, Lucas, Kovacic, Kroos, Asensio, Bale, Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Zidane Zidane

ATLETİCO MADRİD: Oblak, Juanfran, Savic, Godin, Lucas, Koke, Thomas, Gabi, Saul, Griezmann, Diego Costa

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

Bu sezon La Liga'da beklentilerin uzağında kalan Real Madrid, geride kalan 30 haftada 63 puan toplayabildi. Yıldızlar topluluğu, lider Barcelona'nın 16, ikinci Atletico Madrid'in ise 4 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Real Madrid, hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'la karşı karşıya gelmiş ve Cristiano Ronaldo'nun röveşata golünün damga vurduğu geceden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Geride kalan 30 haftada topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunan Atletico Madrid, 9 haftada 8 galibiyet aldıktan sonra Barcelona'ya deplasmanda kaybetmiş ve şampiyonluk yarışında yara almıştı. Bu sezon sadece 3 kez kaybeden Atletico Madrid'e bir yenilgisini de Villarreal'de milli futbolcumuz Enes Ünal yaşatmıştı. Diego Simeone ve öğrencileri hafta içinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u 2-0'la geçmiş ve rövanş öncesinde avantajı kapmıştı.

Peki ezeli rekabet öncesinde istatistikler ne diyor?

Real Madrid, Atletico Madrid'le bugüne kadar oynadığı 218 maçın 109'unu kazanmayı başardı. Ancak Zinedine Zidane ve öğrencileri, son yıllarda rakibi karşısında kazanmakta zorlanıyor. Santiago Bernabeu'da Atletico'yu konuk ettiği son 4 lig maçını da kazanamayan Real Madrid, 1 maçta berabere kalırken 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Real Madrid lig tarihinde ezeli rakibine karşı en kötü iç saha serisini yaşıyor.

CRISTIANO RONALDO ALEV ALDI!

Hafta içinde Juventus ağlarına 2 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 maçta da gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo, bu alanda rekor kırmıştı. Portekizli yıldız, sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, La Liga'da da çok formda. Ligde oynadığı ilk 14 maçta sadece 4 gol atabilen Cristiano Ronaldo, La Liga'daki son 9 maçında ise 18 gol attı! Öte yandan yıldız futbolcu, Atletico Madrid karşısında forma giydiği son 30 maçta 21 gol kaydetti.

Opta'ya göre Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ı teknik direktör olarak La Liga'da iki kez yenebilen bir teknik adam bulunmuyor. Atletico Madrid, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Diego Simeone bu alanda rekor tarihe geçecek.

GRIZMANN REKOR KIRABİLİR

Atletico Madrid'de kalıp kalmayacağı belli olmayan Antoine Griezmann, La Liga kariyerinde Real Madrid'e daha önce 5 gol attı. Fransız yıldızın attığı 5 golün 3'ü Santiago Bernabeu'da atıldı. Öte yandan Opta'ya göre Fransız golcü bu karşılaşmada da gol atarsa, Atletico formasıyla 2000 sonrasında Real deplasmanında üst üste üç lig maçında rakip fileleri havalandıran ilk oyuncu olacak.