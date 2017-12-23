Real Madrid - Barcelona maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid ve Barcelona, bugün karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçı CANLI hangi kanalda, saat kaçta? İşte dev karşılaşmanın detayları.
REAL MADRİD - BARCELONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
İspanya Ligi La Liga'da mücadele eden ve hem tarihleriyle hem de kulüp değerleriyle dünyanın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid ve Barcelona, bugün karşı karşıya gelecek. Ligde Barcelona'nın 11 puan gerisinde 4. sırada yer alan Real Madrid, evinde Barcelona'ya karşı galip gelerek puan farkını 8'e indirmek istiyor. Barcelona ise Real Madrid karşısında kazanarak hem en yakın takipçisi Atletico Madrid ile hem de Real Madrid ile puan farkını arttırmak istiyor.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle saat 15:00'te başlayacak. Tecrübeli hakem Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 2 kanalından izlenebilecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.
1.5 MİLYAR EURO'LUK MAÇ
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bugün Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak.
Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon euro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon euro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.
İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin euroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.
EN DEĞERLİ İSİM CRİSTİANO RONALDO
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon euro ile ikinci sırada yer alıyor.
Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon euroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon euroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.
Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:
|Oyuncu
|Piyasa değeri
|Cristiano Ronaldo
|100 milyon euro
|Gareth Bale
|80 milyon euro
|Toni Kroos
|70 milyon euro
|Karim Benzema
|60 milyon euro
|Sergio Ramos
|40 milyon euro
|Luka Modric
|40 milyon euro
|Isco
|40 milyon euro
|Marcelo
|38 milyon euro
|Raphael Varane
|35 milyon euro
|Dani Carvajal
|32 milyon euro
|Casemiro
|30 milyon euro
|Marco Asensio
|30 milyon euro
|Mateo Kovacic
|25 milyon euro
|Theo Hernandez
|20 milyon euro
|Keylor Navas
|18 milyon euro
|Dani Ceballos
|17 milyon euro
|Nacho Fernandez
|15 milyon euro
|Lucas Vazquez
|15 milyon euro
|Jesus Vallejo
|15 milyon euro
|Marcos Llorente
|15 milyon euro
|Kiko Casilla
|6 milyon euro
|Borja Mayoral
|2,5 milyon euro
|Achraf Hakimi
|300 bin euro
BARCELONA'DA EN PAHALI İSİM LİONEL MESSİ
İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon euroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.
Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon euroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon euro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.
Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon euroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon euro değer biçiliyor.
Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon euroluk piyasa değerine sahip.
Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:
|Oyuncu
|Piyasa değeri
|Lionel Messi
|120 milyon euro
|Luis Suarez
|90 milyon euro
|Sergio Busquets
|60 milyon euro
|Ivan Rakitic
|45 milyon euro
|Gerard Pique
|40 milyon euro
|Ousmane Dembele
|33 milyon euro
|Jordi Alba
|32 milyon euro
|Samuel Umtiti
|30 milyon euro
|Marc-Andre ter Stegen
|25 milyon euro
|Sergi Roberto
|25 milyon euro
|Andre Gomes
|25 milyon euro
|Andres Iniesta
|20 milyon euro
|Paulinho
|20 milyon euro
|Nelson Semedo
|20 milyon euro
|Paco Alcacer
|18 milyon euro
|Denis Suarez
|18 milyon euro
|Lucas Digne
|16 milyon euro
|Arda Turan
|15 milyon euro
|Rafinha
|15 milyon euro
|Gerard Deulofeu
|12 milyon euro
|Jasper Cillessen
|9 milyon euro
|Javier Mascherano
|8 milyon euro
|Aleix Vidal
|7,5 milyon euro
|Thomas Vermaelen
|3 milyon euro
MESSİ AÇIK ARA ÖNDE
Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.
Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.
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