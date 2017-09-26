Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund, İspanya devi Real Madrid'i evinde konuk edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund-Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
BORUSSİA DORTMUND-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Borsussia Dortmund-Real Madrid maçı 26 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Signal Iduna Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI
BUGÜN
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)
21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)
21.45 Beşiktaş - Leipzig (Almanya)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)
27 EYLÜL ÇARŞAMBA
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)
21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)
21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)
21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)
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