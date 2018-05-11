Real Madrid - Celta Vigo düellosu

İspanya Primera Lig maçında Real Madrid ile Celta Vigo, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 72 puanlı Real Madrid 3. sırada bulunuyor, Celta Vigo 46 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Real Madrid, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Celta Vigo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 348 kodlu maçı oynayanlar; Real Madrid galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.60, Celta Vigo galibiyet oranı 5.50. Alt 3.40, üst 1.10 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Real Madrid önceki hafta Celta Vigo mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Celta Vigo, Real Madrid karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Real Madrid, kendi sahasında 48 gol attı, 20 gol yedi.

Celta Vigo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Celta Vigo, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.