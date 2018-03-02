AFP'de yer alan son dakika haberine göre İspanyol yetkililer, Luka Modric hakkında sahte tanıklık yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İspanya'da savcılık, Modric'in Lüksemburg'da kurduğu bir şirket aracılığıyla 2013 ve 2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirin vergisini İspanyol Maliyesi'nden kaçırdığını ileri sürmüş ve Hırvat futbolcunun 2013'te 290 bin 990 Euro, 2014'te de 572 bin 738 Euro vergi kaçırdığına yönelik iddianame hazırlamıştı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Hırvat futbolcu hakkındaki vergi kaçırma suçlamasının, kurduğu şirketin bir AB ülkesi içinde olmasından dolayı daha çok Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Fabio Coentrao ve Jose Mourinho'nun yaşadığı olaylara benzediği yorumu yapıldı.