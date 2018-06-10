İspanyol basını Real Madrid ile Neymar arasında transfer görüşmelerinin sürdüğünü haberleştirdi! Haberlerde iki tarafın da transfer için istekli olduğu kaydedilirken Real Madrid'in Brezilyalı oyuncu için 350 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığına vurgu yapıldı.

Bunların yanısıra Rusya'da 2018 Dünya Kupası'na hazırlanan Neymar'ın, İspanyol devine gitmek için acele etmediği dile getirildi. Fransa'dan 1 yıl dolmadan ayrılmak istemeyen Neymar, bunun imaj haklarına zararlı olacağı görüşünde. 2019'a kadar PSG'de kalmak isteyen Neymar, tekrar İspanya'ya döndüğü takdirde de yıllık 45 milyon Euro maaş alacak.

Geçen sezon başında Barcelona'dan, 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli ödenerek PSG yolunu tutan Neymar'ı ise yeni teknik direktör Thomas Tuchel göndermek istemiyor. Alman teknik adamın takımda kalması için Neymar'ı ikna etmek için bir keç daha biraraya geleceği de basına yansıdı.

Fransa'daki ilk sezonunda PSG ile Lig, Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları kazanan Neymar, 20 lig maçına 19 gol ve 13 asist sığdırdı.