La Liga'nın 22. haftasında Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Juan Muniz yönetimindeki Levante'ye konuk oldu. Ciudad de Valencia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid ile Levante 2-2 berabere kaldı.

LEVANTE - REAL MADRİD

Maça hızlı başlayan Real Madrid, dakika 11'de Sergio Ramos'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda skoru koruyamayan Real Madrid, dakika 42'deki Emmanuel Boateng'in golüne engel olamadı ve ilk 45 dakika 1-1 berabere sonlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında dakika 81'de İsco sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Ancak Real Madrid'in gol sevinci kısa sürdü ve dakika 89'da Giampaolo Pazzini son sözü söyledi: 2-2

Bu skorla birlikte iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Real Madrid, aldığı 1 puan ile ligde puanını 39'a yükseltti. Levante ise 20 puanla 17. sırada yer aldı.

Real Madrid ve Barcelona arasındaki puan farkı 18 oldu. Lider Barcelona, bugün Espanyol deplasmanına çıkacak.