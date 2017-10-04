''Real Madrid, Harry Kane için 200 milyon Euro önerecek''

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Real Madrid, İngiliz yıldız için gözünü kararttı.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane için 200 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. Bu sezonki performansıyla adından iyiden iyiye söz ettiren Harry Kane, Premier Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol atmayı başardı ve maç başıan 4,3 şut ortalaması ile oynadı.

Henüz 24 yaşında olmasına karşın kariyerinde 222 maça çıkan Kane, 122 gol attı. Milli Takım'da da 21 maça çıkan İngiliz yıldız, 10 gol attı. Tottenham ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Harry Kane'in piyasa değeri 55 milyon Euro'nun üzerinde...

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Harry Kane