Real Madrid'i Ramos-Ronaldo kavgası batırıyor!

La Liga'da bu sezon 11 maçta 4 kez puan kaybeden ve lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde kalan Real Madrid'de kötü gidişatın sorumluları Cristiano Ronaldo ve kaptan Sergio Ramos olduğu iddia edildi. İspanya basınında yer alan haberlere göre ikilinin açıklamaları gerilime neden oldu ve puan kayıplarını tetikledi.

Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a kaybettikleri mücadele sonrasında takımdan ayrılan Pepe, Alvaro Morata ve James Rodriguez gibi oyuncuları aradıklarını belirtmiş, Sergio Ramos ise buna katılmadığını açıklamıştı. "Ronaldo'nun bu sözlerine katılmıyorum. Takımın geçen seneye göre daha güçsüz olması fikri kendisinindir. Onlarsız Süper Kupa'yı kazandık. Ben hiçbir oyuncuyu özlemiyorum. Kadrolar her zaman değişir ve her oyuncu takıma katkı sağlar" cevabını vermişti.

Haberlerde Ronaldo'nun "Onları arıyoruz" dediği oyuncuların özel hayatında da yakın arkadaşları olması vurgulandı.

NEYMAR YORUMU RONALDO'YU KIZDIRDI

Tecrübeli savunmacı Ramos'un ise takımdaki Nacho, Marco Asensio, Dani Ceballos ve takımın önemli isimleri olan Isco ve Carvajal ile arasından su sızmıyor. İspanya ile Rusya arasındaki maçın ardından Neymar-Real Madrid iddiaları hakkında görüşü sorulan Ramos'un bu transfer için "Madrid kapıları Neymar için açık" yanıtını verdi. Ramos'un bu yorumu Ronaldo ile aralarındaki gerilimi iyice artırdı.

Gelişmelerin ardından Portekizli yıldızın, Madrid'deki geleceğiyle ilgili farklı düşüncelere kaydığı belirtildi.