Real Madrid'in gözü David Luiz'de

Real Madrid’in Chelsea ile beklentileri gerçekleştirmekte zorlanan David Luiz’i devre arasında almak istediği belirtildi. La Liga ekibinin 30 yaşındaki Sambacı stoper için kesenin ağzını açabileceği bildirildi. Maviler’in menajeri Antonio Conte, yaptığı açıklamada Luiz’in daha fazla çalışması gerektiğini söylemişti.

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