Mayıs 2017'de dünya devi Real Madrid'e 16 yaşındayken transfer olan Vinicius Junior, Flamengo'daki son maçına çıktı!
Flamengo, ligde Parana'yı evinde ağırladı. Sahadan 2-0'lık galibibiyetle ayrılan ev sahibi, puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Daha önce Real Madrid'e transfer olan Vinicius Junior, maça 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Maracana Stadı'nda son düdük çaldıktan sonra ise duygusal anlar yaşandı.
Çocukken tuttuğu takımdan ayrılmak üzere olan Vinicius Junior, taraftarlara veda ederken gözyaşlarını tutamadı.
Maçın hemen ardından tribünlere giden genç yıldız, formasını tribünlere fırlattı.
Yüzlerce taraftarın isteğini kırmayarak fotoğraf çektiren Vinicius Junior, röportaj sırasında ise gözyaşlarını tutamadı.
Vinicus Junior, son maçını şu sözlerle anlattı:
"Bazen aynı anda hem mutlu hem de üzgün ulursunuz. Lig lideriyiz, Libertadores'te tur atladık."
"Bunların bana faydası oldu. Bu kulüp bana çok yardım etti. Ancak yeni bir başlangıç yapıyorum"
"Bu kulüp beni Sao Goncalo'dan aldı, bana daha iyi bir hayat sağladı"
"Flamengo'ya geldiğim ilk günden bu yana herkes bana yardım etti. Herkese teşekkür ediyorum"
"Kulübün futbol direktörü benden biraz daha kalmamı istedi ancak bu bana bağlı bir karar değil. Bu konuda kararı veren ben değilim"
"Herkes burada Flamengo'da kupa kazanmamı, biraz daha kalmamı istiyor ancak menajerim ve Real Madrid, artık ayrılmamın benim için en iyisi olduğuna karar verdi."
Ayrılık sonrasında Marca'ya da konuşan Vinicius, ağladığı anları şöyle anlattı:
"Röportaja başlamıştım ki gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten çok ağladım."
"Eminim ki bir gün Flamengo'ya geri döneceğim. Flamengo formasıyla Maracana'da forma giydiğim son maç olduğu için biraz mutluyum biraz üzgün..."
La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Brezilyalı 17 yaşındaki̇ Vinicius Junior ise şimdiden performansıyla parmak ısırtıyor.
Reşit olmaması sebebiyle La Liga'da forma giyemeyen ve ülkesinin Flamengo takımında futbol hayatını sürdüren Vinicius, yüksek hızı, tekniği ve oyun zekasıyla farkını hissettiriyor.
Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 21 maçta 18 kez ağları sarsan Vinicius Junior, artık Real Madrid formasıyla ter dökecek.
Brezilya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Junior, 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda 7 gol atıp en iyi oyuncu seçilmişti.
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