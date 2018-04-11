ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... REAL MADRID-JUVENTUS MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
REAL MADRID - JUVENTUS
STAT: Santiago Bernabeu
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 2
HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)
REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale, Ronaldo
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
JUVENTUS: Buffon, De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain.
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
NASIL GELDİLER
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele etti. Evinde Apoel'i 3-0, deplasmanda da Dortmund'u 3-1 mağlup eden Galacticos, 3. maçında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz rakibiyle deplasmanda oynadığı mücadeleyi 3-1 kaybeden Real Madrid, deplasmanda Apoel'i 6-0 ve Santiago Bernabeu'da Dortmund'u 3-2'lik skorlarla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Juventus ise Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer aldı. Barcelona'ya deplasmanda 3-0 yenilerek Devler Ligi'ne başlayan Juve, sonrasında evinde oynadığı Olympiakos maçını 2-0, Sporting Lizbon mücadelesini de 2-1'lik skorlarla kazandı. Lizbon'da Sporting ile 1-1 berabere kalan Torino devi, evinde Barcelona'yla golsüz berabere kaldı. Juventus, gruptaki son maçında Olympiakos'u deplasmanda 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
JUVENTUS, TOTTENHAM'I ELEDİ
İtalyan ekibi, son 16 turu ilk maçında evinde Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kalarak işi zora soksa da İngiliz rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti ve çeyrek finalde Real Madrid'in rakibi oldu.
GALACTICOS, PSG'Yİ DEVİRDİ
Real Madrid, son 16 turunda PSG'yle eşleşti. İspanyol temsilcisi evinde oynadığı maçı 3-1, rövanşı da 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
REAL MADRID SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ
Real Madrid son oynadığı 5 maçta 1 beraberlik alırken, 4 maçtan galip ayrıldı. Galacticos, Eibar'ı deplasmanda 2-1, Girona'yı evinde 6-3, Las Palmas'ı deplasmanda 3-0 ve Juventus'u da deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlup etti. İspanyol temsilcisi, son olarak ligde oynadığı Atletico Madrid maçında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
JUVENTUS'UN TEK YENİLGİSİ REAL MADRID'E
Juventus, son oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken 1 maçta berabere kaldı ve 1 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Atalanta'yı 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, SPAL ile 0-0 berabere kaldı. Milan'ı 3-1 yenen Juve, Real Madrid'e 3-0 yenilerek yarı final şansını mucizelere bıraktı. Juventus, son olarak ligde oynadığı Benevento maçını 4-2 kazandı.
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