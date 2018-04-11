UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanya ligi'nin önemli takımlarından Real Madrid evinde, İtalya ligi takımlarından Juventus'u ağırlayacak. İlk karşılaşmada Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup etmişti. Real Madrid rövanş maçına avantajlı çıkarken, Juventus için yarı finale çıkmak için bütün kozlarını paylaşacak. Peki Real Madrid - Juventus maçı maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid evinde, Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus'u konuk edecek. Santiago Bernabeu stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Türkiye saatiyle saat 21:45'te başlayacak olan maç Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

İki Takım Arasında İstatislikler

Real Madrid ile Juventus arasında Kupa 1'de oynanan 20 maçın 10'unu Real, sekizini Juve kazandı (2B).

Juventus, Real deplasmanında çıktığı sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi (1B 5M).

Real Madrid, ilk maçı deplasmanda oynayıp kazandığı 32 eşleşmenin sadece birinde turu geçemedi (1994/95 UEFA Kupası'nda Odense'ye elendiler).

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24 maçtır gol atan Real Madrid, bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderdi.

Juve, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının altısında gol yemedi.

Cristiano Ronaldo, Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçta da gol atmayı başardı (toplam dokuz gol).

Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde attığı gol sayısı (22), Juventus'un takım halinde bu aşamada attığından fazla (21).

Gonzalo Higuain, Juventus'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün altısına doğrudan katkı sağlarken (beş gol ve bir asist); takımının son dört golünde başrol oynadı (üç gol ve bir asist).

SAKAT/CEZALI DURUMU

Real Madrid: Sergio Ramos (Cezalı)

Juventus: Andrea Barzagli (sakat), Federico Bernardeschi (sakat), Paulo Dybala (cezalı), Rodrigo Bentancur (cezalı)