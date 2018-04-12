UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinda 3-0'ın rövanşında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Juventus'u ağırladı. Maçta henüz 2. dakika oynanırken stada sessizlik hakim oldu! Juventus, Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçti ve Hırvat futbolcu, İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yediği en erken golü attı. Karşılaşmada 37. dakika oynanırken Juventus farkı 2'ye çıkardı! İlk golde olduğu gibi yine sağ kanattan gelişen atakta, oyuna De Sciglio yerine giren Lichtsteiner ortayı yaptı, yine arka direkte boş pozisyonda bulunan Mario Mandzukic kafayla topu filelere gönderdi. Skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Juventus, ikinci yarıda da durmadı! 61.dakikada sağ kanattan yapılan ortada, kaleci Keylor Navas topu kontrol edemeyince, topu önünde bulan Blaise Matuidi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Juventus bu golle skoru 3-0 yaptı.

Real Madrid, 3-0'dan sonra baskısını iyiden iyiye artırırken Madridlilerin imdadına hakem Michael Oliver yetişti! 90+4. dakikada oynanırken Mehdi Benatia ile ikili mücadeleye giren Lucas Vazquez yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Juventuslu futbolcular hakeme yoğun şekilde itiraz ederken efsanevi file bekçisi Buffon adeta çileden çıktı! Hakem Oliver İtalyan kaleciye kırmızı kart gösterdi ve Juventus 10 kişi kaldı! Topun başına geçen Ronaldo, hata yapmadı ve maçın sonucu 3-1 olarak belirledi. Real Madrid bu sonuçla yarı finale yükselen taraf oldu.





Penaltı sonrası ortalık karıştı!











































Penaltı sonrası ortalık karıştı!

RONALDO'DAN AÇIKLAMA

Cristiano Ronaldo maç sonrasında pozisyonla ilgili yorum yaptı. "Acı çektik ama futbolda altın tepside kimseye bir şey sunulmaz, savaşmalısınız. Daha iyi oynayabilirdi Real Madrid, daha erken gol bulabilirdi." diyen Ronaldo, penaltı anlarını da şöyle özetledi: "Ben anlamıyorum penaltı itirazına. Neden Juventus bu kadar itiraz ediyor? Lucas topu aldı ve arkadan müdahale vardı. Çok sakindim, sadece penaltıyı düşündüm ve vuruşumu yaptım."

Penaltı pozisyonun kahramanı Lucas Vazquez de "Penaltı, %100 penaltı. Tekrar görüntüleri izlemedim ama topu aldığımda arkadan müdahale geldi. Hakem de düdüğü çaldı. Buffon'ın atılmasıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

BUFFON: HAKEMİN KALBİNİN YERİNDE MUHTEMELEN ÇÖP VAR!

Penaltı sonrasında sinirlerine hakim olamayan Buffon'un kızgınlığı maç sonrasında da sürdü. Hakemi korkaklıkla suçlayan tecrübeli file bekçisi, "Hakemin bu maçı yönetecek yüreği yoksa, bu aptal kararları vermek yerine tribünlerde otursun ve cips yesin. Kalbinin yerinde muhtemelen çöp var. Evet, tartışmalı bir pozisyon ancak 90+3. dakikada emin değilsen, penaltı veremezsin. Bu dakikada, bu yapılamaz. Takım her şeyini verdi, bir adam geldi, harika geri dönüş sonrasında yeşeren hayallerimizi yıktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da maç sonrasında Buffon'la ilgili olarak konuştu. Fransız çalıştırıcı, "Buffon'un kırmızı kartı hak ettiğini düşünmüyorum. Ancak bu, kariyerinde yaptıklarını unutturmayacak. O harika bir oyuncu ve her zaman öyle kalacak" yorumunda bulundu.

Olaylı geceye damga vuran karelerden biri ise maç sonrasında açıklamalar yapan Buffon'un konuştuğu sırada arkadan Cristiano Ronaldo'nun gelmesinin ardından iki yıldızın birbirlerine sarılması oldu.