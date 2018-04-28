Real Madrid - Leganes maçı heyecanı

İspanya Primera Lig maçında Real Madrid ile Leganes, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Real Madrid 68 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Leganes 40 puanda ve 16. sırada. Real Madrid, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Leganes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 126 kodlu maçı oynayanlar; Real Madrid galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.75, Leganes galibiyet oranı 6.50. 2.5 gol altının oranı 2.20, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Real Madrid önceki hafta Leganes mücadelesinde 1-2 yenildi.

Leganes ise Real Madrid karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Real Madrid, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Real Madrid, kendi sahasında 46 gol attı, 19 gol yedi.

Leganes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leganes, 12 gol atarken 27 gol yedi.