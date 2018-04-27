Real Madrid - Leganes maçı heyecanı

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Madrid, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Leganes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Real Madrid 68 puanla 3. sırada, Leganes 40 puanla 15. sırada bulunuyor. Real Madrid son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leganes son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 126. İddaa'da Real Madrid kazanır 1.15, berabere biter 4.80, Leganes kazanır 8.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Real Madrid son haftadaki Leganes müsabasında 1-2 yenildi.

Leganes ise Real Madrid karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Real Madrid, evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 46 gol atıp 19 gol yedi.

Leganes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Leganes, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.