İspanya'da Real Madrid formasıyla oynamaya başladığından bu yana tüm gözleri üzerine çeken 19 yaşındaki Luka Doncic, 4 yıllık serüvenini anlattı.
Avrupa basketbolunun 1 numaralı yıldızı haline gelen Doncic, hedeflerinin arasında NBA olduğunu belirtse de gündeminin Real Madrid olduğunu vurguladı. 19 yaşındaki genç oyuncu Ribaund dergisine yaptığı açıklamada, "Neredeysem orayı düşünüyorum, hangi günü yaşıyorsam onu yaşıyorum" dedi.
"DÖNMEYİ ÇOK KEZ DÜŞÜNDÜM"
Slovenya'dan henüz 15 yaşındayken Real Madrid'in teklifini kabul ederek İspanya'ya giden Doncic, zaman zaman zorlandığını belirtti. Real Madrid'in yıldız oyuncusu, "Henüz çok küçüktüm. 10'lu yaşlarının başındaki bir çocuk için bu zor bir karardı. Ailem, okulum, arkadaşlarım hepsi Slovenya'daydı. Real Madrid'den böyle bir teklif geldiğinde yaklaşık iki hafta düşündük. Neticede gitmeye karar verdim. Gerçekten ilk birkaç ay oldukça zordu. İnsanların konuştuğu dili dahi anlamıyorsunuz. Dönmeyi çok kez düşündüm. 13 yaşında Real Madrid'e geldikten yaklaşık 2.5-3 yıl sonra profesyonel olarak süre almayı başladım. Bu şansı 'Bir şeyler olmaya başladığımı hissettiğim ilk günler' olarak tanımlayabilirim" dedi.
"GÜNDEMİM REAL MADRİD"
Hedeflerinin arasında NBA olduğunu da ifade eden Doncic, "Her oyuncunun NBA hayali var. Benim de kesinlikle böyle bir hayalim var. Ancak öncelikle bunun zeminini hazırlamam gerekiyordu. Bir gün bunun olmaması için hiçbir sebep yok. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Herkesin aklında draft ve beni seçmesi muhtemel takımlar var. Açıkçası benim gündemim şu an için Real Madrid. Neredeysem orayı düşünüyorum, hangi günü yaşıyorsam onu yaşıyorum. Bir sonraki maçı düşünerek uyuyorum. Beni seçecek olan neticede onlar ve kararı onlar verecek. O yüzden bu konuda söylemem gereken bir şey yok. Kutlamalar bittikten sonra yine gidip maç oynayacağız. Benim için önemli olan bu. Vakti gelince bu konuyu konuşacak fazlasıyla zamanımız olacak. İnsanların bana gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum, şampiyonluk ve MVP'lik benim için hayal gibi. Ancak takım arkadaşlarım olmasa bu mümkün olmazdı" şeklinde konuştu.
"BELKİ DE AVRUPA'DA KALIRIM"
Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Doncic, önümüzdeki sezon da Avrupa'da kalabileceğinin sinyallerini verdi. 19 yaşındaki yıldız, NBA fikrinin kendisinde baskı yaratmadığını da vurgulayarak, "Açıkçası NBA fikri hiçbir şekilde baskı yaratmıyor çünkü dediğim gibi bunu merkeze koymuyorum. Hatta belki gelecek sezon da Avrupa'da kalabilirim. İhtimalleri düşünüyorum. Draft edildikten sonra 1 sene daha Real Madrid'de oynamam da bu ihtimallerin içerisinde" ifadelerine yer verdi.
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