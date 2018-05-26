Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışıyor! Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede yaşanan iki sakatlık, futbolseverleri üzdü. Liverpoollu Muhammed Salah, Sergio Ramos'un müdahalesiyle yerde kaldı, bir süre sonra oyuna devam edemeyerek gözyaşları eşliğinde oyundan çıktı ve yerini Adam Lallana'ya bıraktı. Bu pozisyondan birkaç dakika sonra ağlayan taraf ise Carvajal oldu. Başarılı sağ bek, ilk yarının sonlarına doğru yerde kaldı ve o da Salah gibi oyuna devam edemedi. İspanyol savunmacı da saha kenarına gözyaşları içinde geldi.

İKİNCİ YARI GOLLERLE BAŞLADI!

Liverpool'lu taraftarlar, Sergio Ramos'u ıslıklayarak ikinci yarının hemen başında tepki gösteriyordu ki statta İngilizlerin bulunduğu bölüm sessizliğe gömüldü. 51. dakika oynanırken ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Karius, topu oyuna eliyle sokmak istedi. Ceza sahası içerisinde prese gelen Benzema, Alman kaleciyi rahatsız etti. Karius bu anda büyük bir hata yaptı ve topu eliyle Benzema'nın önüne doğru attı. Fransız yıldız bu hatayı affetmedi ve rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.