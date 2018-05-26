Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Final maçında Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

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REAL MADRİD - LİVERPOOL

STAT: Kiev Olimpiyat

HAKEM: Milorad Mazic

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

- Real Madrid, kupada finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 15 kez ağları sarsan ve krallık yarışında açık ara farkla zirvede yer alan Ronaldo, finalde Liverpool karşısında takımının en önemli kozu olacak.

- Liverpool, finale çıkana kadar yaptığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İngiliz ekibinin en skorer isimleri 11'er golle Firmino ve Salah oldu

- Real Madrid 13, Liverpool ise 6. kez kupayı kaldırmak istiyor. İki takım arasında oynanan 5 maçta Liverpool'un 3, Real Madrid'in 2 galibiyeti bulunuyor.

- Real Madrid, kupanın bu isimle oynandığı 26 yıllık süreçte üst üste 3 kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçmek istiyor. Şampiyonlar Ligi adıyla oynandığı dönemde kupayı üst üste kazanan ilk teknik adam olmayı başaran Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, yine kazanması halinde unvanını daha da geliştirecek.

Liverpol Teknik Direktörü Klopp: Kimse finale kalmamızı beklemiyordu. Bu yüzden adımız Liverpool. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, bu kulübün DNA'sında var.







Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: Bu sezon finale kalmak kolay olmadı. Buraya kadar çıkabildiğimiz için çok mutluyuz.

LİVERPOOL TEK YENİLGİYLE GELDİ

Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu. Liverpool, play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetiminde play-off turunda Hoffenheim'ı iki maçta da yenerek "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başaran Liverpool, E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti.

Grup maçlarında Spartak Moskova ve Maribor'u 7-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Klopp'un öğrencileri, E Grubu'ndan 12 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Portekiz'in Porto, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City, yarı finalde de İtalya'nın Roma takımlarını saf dışı bırakan Liverpool, finalde Real Madrid'e rakip oldu.

GOLLER SALAH VE FİRMİNO'DAN

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu. Liverpool'daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11'er gol kaydetti. İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu.

REAL MADRİD, RONALDO'YA GÜVENİYOR

Real Madrid, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yüksek performansına güveniyor. Zinedine Zidane teknik direktörlüğündeki Real Madrid, grup aşamasından katıldığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

Real Madrid, H Grubu'nda İngiltere'nin Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarıyla mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından grubunu Tottenham'ın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain, çeyrek finalde İtalya'dan Juventus, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı. İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Tottenham ve çeyrek final rövanşında Juventus oldu. Madrid ekibi, iki maçta da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

CR7 TAKIMINI SIRTLIYOR

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, önceki sezonlardaki gibi Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsan Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti.

Grup aşamasında 9, son 16 turunda 3 ve çeyrek finalde de 3 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, toplamda attığı 15 golle en yakın rakipleri Liverpoollu Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun 5 gol önünde krallık yarışında açık ara zirvede yer alıyor. Madrid ekibinde Karim Benzema 4, Marcelo 3, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral, Marco Asensio, Luka Modric, Nacho, Casemiro ve Sergio Ramos birer gol kaydetti.

REKOR GECESİ...

Real Madrid, organizasyonun bu isimle düzenlendiği dönemde kupayı art arda üçüncü kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçmeyi hedefliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan 1992-1993 sezonundan bu yana hiçbir takım, kupayı üst üste üç kez müzesine götüremedi.

Real Madrid, 1992-1993'ten bu yana Kupa 1'de oynadığı 6 final maçını da kazanmayı başardı. Eflatun-beyazlı ekip, organizasyonda 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

İspanyol temsilcisi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan 1955-1992 yıllarında ise turnuvada 6 kez şampiyonluk elde etti. Avrupa futbolunun bir numaralı kupasındaki en başarılı takım konumundaki Real Madrid, bu süreçte 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 ve 1966 yıllarında mutlu sona ulaştı.

Başkent ekibi, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı. 1980-81 sezonundaki finalde yine Liverpool ile karşılaşan Madrid temsilcisi, Alan Kennedy'nin 82. dakikada attığı golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

ZİDANE, TARİH YAZABİLİR

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmaları halinde bir ilki başaracak. 1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde eden Fransız çalıştırıcı, Liverpool'a üstünlük kurmaları durumunda üst üste üç şampiyonlukla rekorunu daha da geliştirecek.

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ile 2002'de bu başarıyı yakalayan 44 yaşındaki teknik adam, 2013-2014'te Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak eflatun-beyazlılar ile yine Kupa 1 şampiyonluğuna uzanmıştı.

FİNALLERİN TAKIMI REAL MADRİD

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final oynayan takım unvanını ele geçirecek. Son ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanan Kupa 1'de şu ana kadar Real Madrid, İtalyan ekipleri Milan ve Juventus ile birlikte 6'şar kez final oynama başarısı gösterdi.

REAL MADRİD 13. KUPANIN PEŞİNDE

Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 12 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı. Rakibi İngiltere temsilcisi Liverpool ise 7 kez finale kaldığı şampiyonada 5 kez mutlu sona ulaştı.

39 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI, 22'Sİ KUPA KAZANDI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Kupayı Real Madrid 12, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

1,5 MİLYAR EUROLUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1,5 milyar avroyu geçiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon Euro.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi Cristiano Ronaldo, 120 milyon Euroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan Muhammed Salah da 80 milyon Euroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.

6. RANDEVU

Real Madrid ile Liverpool, aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkıyor. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İKİNCİ REAL MADRİD - LİVERPOOL FİNALİ

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981'den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

SON RANDEVU 2014'TE

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

REAL MADRİD'İN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15'ini kazanan İspanyol ekibi, 11'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü.

LİVERPOOL'UN İSPANYOLLARA KARŞI KARNESİ

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool, bunların 14'ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin, 12 maçı da berabere bitti. 46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti.