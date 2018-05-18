Real Madrid Liverpool maçı için nefesler tutuldu. Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid ile Muhammed Salah'lı Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Real Madrid, Alman ekibi Bayern Münih'i Liverpol ise İtalyan temsilcisi Roma'yı eleyerek finale çıkmıştı. Şimdiden bu maç heyecanla bekleniyor. Real Madrid Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda?

REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2018 Dünya Kupası finalleri öncesi dev kupa TRT'de sahibini bulacak. 26 Mayıs Cumartesi günü oynanacak bu dev maç, TRT4K, TRT1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi 4K (UHD) kalitesiyle TRT4K'dan da izleyebilecek. Sırp hakem Milorad Mazic yöneteceği bu dev maçın başlama saati ise 21.45...

LİVERPOOL ÜSTÜN DURUMDA

Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid ile Muhammed Salah'lı Liverpool Avrupa'nın en büyüğü olmak için kapışacak. Şampiyonlar Ligi tarihinde, biri finalde olmak üzere 5 kez karşılaşan iki takımın arasındaki maçlarda Liverpool'un 3, Real Madrid'in ise 2 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında 1981'de oynana final maçını Liverpool kazanmıştı.

Liverpool'a Devler Ligi için ağır fatura

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, Southampton'a 15 milyon Euro bir ödeme ile karşı karşıya. Eski Southamptonlı Virgil van Dijk, Sadio Mane, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne ve Adam Lallana'nın anlaşmaları, Kırmızıların Avrupa Kupası'nı kaldırması durumunda bonus ödeme şartı içeriyor. Liverpool, Ocak ayında Van Dijk'i imzalamak için 75 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Southampton'dan satın almıştı. Aynı kulüpten Mane, 2016 yılında 30 milyon Sterlin karşılığında Liverpool'a gitti. Clyne, 2015 yılında 12,5 milyon pound, Lallana (25 milyon pound) ve Lovren (20 milyon pound), 2014 yılında Liverpool'un yolunu tuttu. Oyuncuların transferindeki maddeler Liverpool'un şu anda ek transfer ödemelerinde en az 15 milyon £ 'dan sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bonus parası ve diğer performansla ilgili eklentiler, Liverpool'a fazla üzmeyecek çünkü finale kadar yaklaşık 68 milyon avro para ödülü ve televizyon hakları ödemelerini kazandılar.