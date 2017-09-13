Real Madrid, Marcelo ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Real Madrid, Marcelo ile 'devam' dedi...

2007 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Marcelo, kulübüyle olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 3 maçta 1 asist yapan Marcelo, Brezilya Milli Takım formasını da 43 kez giydi ve bu 43 maçta 4 gol attı.

Real Madrid'deki 11. yılına giren 29 yaşındaki Marcelo, İspanyol ekipte 413 maça çıktı. Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde en çok galibiyet gören (215) yabancı isim olan Marcelo'nun sözleşmesi 2022 yazına kadar uzatıldı.

REAL MADRID | MARCELO

Galibiyet: 295

Kupa: 15

Gol: 29

Asist: 65

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Marcelo