ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... REAL MADRID-PSG MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Bernabeu'da PSG'yi konuk etti. Maça tutuk başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada Rabiot'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Bu gole ise 45. dakikada Real Madrid'in Portekizli süperstarı Ronaldo cevap verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

RONALDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 11. GOLÜ!

Penaltıdan golü bulan Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. golünü attı. İkinci devrede iki takım da oyundaki tempoyu bir türlü arttıramadı. Maçın 3. golü için taraftarlar 83. dakikayı bekledi ve Ronaldo yine sahneye çıkıp, maçtaki 2. genelde ise 11. golünü kaydetti.

Maçta skoru belirleyen gol ise 86. dakikada Marcelo'dan geldi ve Real Madrid, PSG'yi 3-1 mağlup edip, Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesinde bir üst tur için çok büyük bir avantaj yakaladı.

REAL MADRID NASIL TURLADI?

Şampiyonlar Ligi'ndeki ölüm grubunda Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia'yla birlikte yer alan Real Madrid, topladığı 13 puanla grubunu Tottenham'ın ardından 2. sırada tamamladı. Bu sezon La Liga'da kötü günler geçiren ve lider Barcelona'nın 17 puan arkasında bulunan Madrid ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaktan başka ihtimal bulunmuyor. APOEL Nicosia ve Borussia Dortmund'u iki maçta da deviren İspanyol ekibi, Tottenham mücadelelerinde aldığı sonuçlarla ise hayal kırıklığı yaşattı. Evinde İngiltere ekibiyle 1-1 berabere kalan Real Madrid, deplasmandaki maçta rakibine 3-1'lik skor boyun eğdi.

EN FARKLI YENİLGİLERİ BU SEZON!

Son 4 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 3 kez zaferle ayrılan Real Madrid, Tottenham deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle taraftarını üzerken, 9 yıl sonra grup aşamasındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı. Eflatun-beyazlılar, son olarak 2008'in kasım ayında Şampiyonlar Ligi grup maçında Juventus'a 2-0 kaybetmişti.





RONALDO'NUN DEVLER LİGİ FORMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Portekizli yıldız aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü oyuncusu durumunda. Bu sezon 6 maçta 9 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde 150 maçta 115 golü bulunuyor! 33 yaşındaki yıldız bu gollerin 16'sını Manchester United formasıyla, kalanını ise Real Madrid'de kaydetti.

PSG GRUPLARDA REKORA DOYMADI

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht'te birlikte yer alan PSG, grubunu tek mağlubiyetle tamamladı ve grubunu lider olarak tamamladı. Fransız ekibi grup aşamasında rekor üstüne rekor kırdı! B Grubu'nda konuk ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i 5-0 mağlup ederek 12 puanla üst turu garantileyen PSG, birçok rekora ulaştı.

Maçta 3 gol atan Fransız Layvin Kurzawa, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk defans oyuncusu olarak tarihe geçti. Karşılaşmada bir kez ağları sarsan yıldız oyuncu Neymar ise Kaka (30), Rivaldo (27), Giovane Elber ve Mario Jardel'in (25) ardından Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajına ulaşan beşinci Brezilyalı oldu.

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Rakip ağlara 17 gol bırakan ve henüz kalesinde gol görmeyen Fransa temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maç sonunda en çok gol atan ve en iyi averaja sahip takım olarak dikkati çekti. Önceki rekor, 1998-1999 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maçta 16 gol atan ve kalesinde 7 gole izin veren Manchester United'a aitti.