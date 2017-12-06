Real Madrid, sakatlanan Duncan Watmore'a mektup yolladı

Sunderland, Millwall ile karşı karşıya gelmiş ve 2-2 berabere kalmıştı. Sunderland'in 23 yaşındaki santrforu Duncan Watmore, mücadelenin ilk yarı sonlarında trajik bir diz sakatlığı geçirmişti. İngiliz futbolcunun yaklaşık olarak sahalardan 10 ay uzak kalması bekleniyor. Watmore, gireceği ameliyat öncesinde hoş bir sürprizle karşılaştı.

Real Madrid kulübü, futbolcuya yolladığı mektupla geçmiş olsun dileklerini iletti. Kulüpten yollanan mektupta "Sevgili Duncan, Başkanımız Florentino Perez başta olmak üzere tüm Real Madrid çalışanları olarak sakatlığını hemen atlatmanı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Real Madrid'in yaptığı bu jesti sosyal medya üzerinden paylaşan futbolcunun babası, "Duncan ameliyata girmeden önce bu mektup onu bekliyordu. Real Madrid, klas bir kulüp. Umarım Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanırlar" açıklaması yaptı.

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