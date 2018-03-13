Yaz transfer döneminde 222 milyon euro'ya Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar'ın Paris macerası kısa sürecek gibi görünüyor... İspanya'dan AS, Neymar'ın menajerliğini yapan babasının Real Madrid yöneticileriyle görüştüğünü öne sürdü. Habere göre Real Madrid, bu transfer için 400 milyon euro'yu gözden çıkardı. İspanya basınına göre Neymar, bu yaz rekor bedelle bu yaz Real Madrid'in yolunu tutacak.

Neymar'ın Fransa Ligue 1'in kalitesinden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından gemileri yaktığı belirtiliyor.